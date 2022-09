Zum 13. Mal Slash-Festival in Wien: Fantastisches, Furchtbares und Fabelhaftes

Zum Feiern und zum Fürchten: Das Festival "Slash" beginnt.

Wenn ein "Festival des Fantastischen Films" das 13. Jahr seines Bestehens feiert, ist das als Jubiläum zu werten: Seit 2010 findet das Filmfestival Slash alljährlich in Wien statt, zur Förderung eines Genres, das in normalen Kinoprogrammen oft zu kurz kommt. Am Donnerstagabend findet die diesjährige Eröffnung im Gartenbaukino mit Andrew Semans' Psychothriller "Resurrection" statt.

Das Programm ist gewollt widersprüchlich: Zum einen gibt es mit Spannung erwartete Festivallieblinge des vergangenen Jahres, wie Ruben Östlunds "Triangle of Sadness". Zum anderen ...