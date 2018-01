Kunsthalle Wien zeigt Guy Mees

"Das Wetter ist ruhig, kühl und mild", schrieb der belgische Künstler Guy Mees (1935-2003) einmal auf einen Notizzettel. 15 Jahre nach seinem Tod ist das der Titel einer Ausstellung, die in der Kunsthalle Wien am Karlsplatz einen Einblick in sein zwischen Fragilität und Strukturalismus pendelndes Werk bietet.

Die französische Kuratorin Lilou Vidal hat für die erste Österreich-Ausstellung des Künstlers einen Mix aus frühen Werken aus Spitze, Fotografien und Papierarbeiten zusammengetragen, die Mees' "Auffassung von Wandelbarkeit, Fragilität und der Ausweitung des Bildraums in den sozialen Raum" verdeutlichen sollen, wie sie am Mittwoch erläuterte. Für Kunsthallen-Direktor Nicolaus Schafhausen sind vor allem die zahlreichen unterschiedlichen Einflüsse im Werk des Mitglieds der "Neuen Flämischen Schule" bemerkenswert, derer er sich in einer vor-globalisierten Welt bediente. So habe Mees Kontakte zu Künstlern der Neo-Avantgarde aus Europa, Japan, Nord- und Südamerika gepflegt.

"Lost Space" nennen sich jene Arbeiten, in denen Mees weiße Industriespitze über Spiegel und Rahmen spannte und die nun - leicht vergilbt - an den Wänden hängen oder als beleuchtete Kuben auf dem Boden stehen. Auch der Serie "Portraits (Level differences)" wird viel Raum gegeben: Sie besteht aus Fotografien und Filmen, in denen jeweils drei Menschen in zufälliger Anordnung auf unterschiedlich hohen Betonblöcken zu sehen sind und so ihre jeweilige Körpergröße sowie den Größenunterschied zu den anderen Mitwirkenden verändern. "Die Serie veranschaulicht die Wandelbarkeit der Dinge und die Beliebigkeit der Norm", sagte Kuratorin Vidal.

Die sechs unterschiedlichen Anordnungen (z.B. "1, 2, 3", "2, 1, 3 oder "3, 2, 1") finden sich auch in den Arbeiten auf Papier wieder, auf denen Mees die Kontaktabzüge wie mathematische Notizen mithilfe eines Rasters anordnet. Mit den Möglichkeiten der unterschiedlichen Reihenfolge setzte er sich auch in einem chromatischen Diagramm auseinander, in dem er mit verschiedenen Farben kleine Säulen immer wieder neu anordnete und somit Assoziationen zu Codes und maschinellen Vorgängen evozierte. Auf anderen Arbeiten sind es einzelne Pinselstriche und Punkte, die Guy Mees auf großformatiges, dünnes Papier gesetzt hat, die zum genaueren Hinschauen einladen.

"Die Arbeiten 'Lost Space' repräsentieren den Anfang und die Kulmination des konzeptuellen und poetischen Gedanken im Werk von Guy Mees", erläuterte Vidal, die begleitend zur Schau auch eine Publikation erarbeitet hat. Sie bietet einen Einblick in das Archiv und den Nachlass des Künstlers.

