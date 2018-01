Liebe in den Zeiten des kapitalistischen Aufbaus

In ihren "Liebesroman" verpackt Autorin Ivana Sajko nicht große Romantik, sondern scharfe Gesellschaftsbeobachtung.

Sie ist Schauspielerin, eigentlich wenigstens. Auftritte hat sie nur ab und zu als komische Figur bei Filmpremieren im städtischen Kino. Dann darf sie als Affe, als Prinzessin oder als Star-Wars-Charge das jugendliche Publikum vom Popcornkauf ablenken.

Er ist, na ja, Schriftsteller und trinkt. Der "Liebesroman", den er schreiben will, bringt es nicht einmal bis zum Plot. Geld haben sie keines, dafür aber ein kleines Kind, das jetzt mit zwei frustrierten Eltern aufwächst. Das Elend und die Arbeitslosigkeit schaffen viele Gelegenheiten, sich zu streiten, und beide lassen kaum eine davon aus. Aber das Paar bleibt zusammen, und so wird der "Liebesroman" seinem Titel am Ende doch gerecht.