100 Jahre "Ulysses": Schwer wiegt der Strom der Gedanken

Das berühmteste ungelesene Buch: "Ulysses" von James Joyce erschien vor 100 Jahren.

Die Idee kam James Joyce in Rom. Geschrieben hat der irische Schriftsteller an seinem Roman dann in Triest, Zürich und Paris. Acht Jahre Schreib- und auch Erinnerungsarbeit für die literarische Ewigkeit. Aber das stellte sich ja erst im Lauf der vergangenen hundert Jahre heraus.

Davon war aber noch keine Rede, als "Ulysses" zum ersten Mal im Regal stand, am 2. Februar 1922. 1000 Stück ließ Sylvia Beach als erste Ausgabe drucken. Ihr gehörte die Buchhandlung Shakespeare & Company ...