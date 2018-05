1960 - Er brach das eiserne Schweigen

Lang war die österreichische Literatur damit beschäftigt, Krieg und Nationalsozialismus aus dem eigenen Verantwortungsbereich zu schieben. Und dann kam Hans Lebert mit dem furchterregenden Roman "Die Wolfshaut".

Als im Jahr 1948 Ilse Aichingers Roman "Die größere Hoffnung" erschien, war er ein absoluter Singulär. Niemand sonst in Österreich wagte es, über die jüngste Vergangenheit zu schreiben, und so sollte es noch lang bleiben. Aichinger wagte es, von Flucht, Vertreibung und Deportation zu erzählen, vermied aber den hart realistischen Zugriff, wie es in Deutschland Heinrich Böll unternahm, sondern bediente sich einer Sprache des Mythos, des Traums, der Imagination und der kindlichen Vermischung von Erleben und Wunsch. Als Strafe wurde das Buch kaum beachtet, es bedurfte vieler Jahre, bis der Roman als eines der maßgebenden Bücher der Nachkriegsliteratur rehabilitiert wurde.