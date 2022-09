20 Jahre Literaturfestival Sprachsalz: Spätnachts im Club liebend Lesender

An der Bar oder beim späten Frühstück im Parkhotel in Hall kommt man mit britischen Popmusikern ebenso ins Reden wie mit einer Bachmannpreisträgerin, denn bei "Sprachsalz" wird auch nach 20 Jahren Geschriebenes sehr lebendig.

Luke Haines packt seine Gitarre ein. Er legt sein Buch auf den Koffer und geht von der Bühne an die Bar. Er bestellt einen Drink und erzählt über seine Zeit mitten im Wirbel des Britpop, und über das England nach dem Tod der Queen. Es ist nach Mitternacht. Es könnte - so locker, beschwingt und lebensnahe, wie es zugeht - das Ende eines Tages bei einem Popfestival sein. Doch es ist das Literaturfestival "Sprachsalz". Das Festival in Hall funktioniert wie ...