Mit dem Stream einer "Klagenfurter Rede zur Literatur" von Sharon Dodua Otoo, der Bachmann-Preisträgerin von 2016, sind am Mittwochabend die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur eröffnet worden. Die prestigereiche Veranstaltung, die am Sonntag in die Vergabe des Ingeborg Bachmann-Preises mündet, findet angesichts der Corona-Pandemie weitgehend im virtuellen Raum statt.

SN/APA (dpa)/Paul Zinken Sharon Dodua Otoo hielt "Klagenfurter Rede zur Literatur"

Quelle: SN

