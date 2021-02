50 Jahre Literaturtage Rauris: Eine wilde Reise unter Virusgefahr

Für eine Exkursion durchs ungemütliche Liechtenstein wird Benjamin Quaderer mit dem Rauriser Literaturpreis ausgezeichnet.

Für seinen im März 2020 erschienenen Debütroman "Für immer die Alpen" erhält Benjamin Quaderer den Rauriser Literaturpreis.

Quaderer wurde 1989 in Feldkirch geboren und wuchs in Liechtenstein auf. Er studierte Literarisches Schreiben in Hildesheim und in Wien. Er war Mitherausgeber der Literaturzeitschrift "BELLA triste" und Teil der künstlerischen Leitung von "PROSANOVA 2014 - Festival für junge Literatur". "Für immer die Alpen" ist sein erster Roman. Für einen Auszug daraus erhielt er den 2. Preis beim Open Mike 2016 ...