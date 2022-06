Abbas Khiders Roman: "Der Erinnerungsfälscher". Die Vergangenheit gebaut aus Gedächtnisresten

Abbas Khider ist eine der stärksten Stimmen der auf Deutsch schreibenden Talente aus dem arabischen Raum.

Said lebt in Deutschland, ist nach Bagdad nur gereist, um von seiner sterbenden Mutter Abschied zu nehmen. Er kommt zu spät. Für ein paar Tage quartiert er sich bei seinem Bruder ein, Erinnerungen stürzen auf ihn ein. Er wünscht sich, auf dem Dach zu übernachten wie früher, als sie oben als Kinder die Sterne zählten und sich morgens von der Sonne wecken ließen. Der Bruder empört sich über diesen "romantischen Käse" und fürchtet, dass Said "ein europäischer Orientalist" geworden sei. ...