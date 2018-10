Abrahamson, Ernst und Vogel: Die SN-Buchtipps der Woche

Die Büchertipps der Woche, vorgestellt von Anton Thuswaldner.

Emmy Abrahamson: Desta und das Labyrinth im Gartenteich. Aus dem Schwedischen von Anu Stohner. Geb., 78 S. dtv/Hanser, München 2018.

Desta ist ein neugieriges Kind. Das ist einerseits schön, weil es eine Menge von der Welt erfahren will und bereit ist, Grenzen auszuloten. Andererseits bekommt das Mädchen eine Menge Probleme damit, weil ein neugieriges Kind sich nicht gern den Regeln der Erwachsenen unterwirft und Gehorsam nicht als oberste Priorität nimmt. Und so passiert, was geschehen muss, Desta gerät in eine missliche Lage. Nur wie diese in diesem konkreten Fall aussieht, ist schon einer besonderen Erzählung wert. Die Warnung, sich nicht dem Teich zu nähern, schlägt Desta in den Wind, und schon fällt sie hinein. Das allein wäre schon verhängnisvoll genug, sie wird aber auch noch winzig klein und muss, um aus der Unterwasserwelt entlassen zu werden, drei knifflige Rätsel lösen. Das ist viel für ein unerfahrenes Kind, zu viel eigentlich. Ohne fremde Hilfe ist das nicht zu schaffen. Aber weil es recht märchenhaft zugeht, steht Rettung in Aussicht. Kindern ab sieben leuchtet das alles ein.