Ai Weiwei über Freud und Leid: Autoren im Exil berichten aus China

Die düstere Diktatur-Vision "1984" von George Orwell ist in China Wirklichkeit geworden.

Seit Jahren lebt Gulbahar Haitiwaji mit ihrer Familie im französischen Exil. Da wird der Uigurin von chinesischen Behörden mitgeteilt, sie solle wegen einer "administrativen Angelegenheit" in ihre Heimat Xinjiang zurückkehren. Statt bis zum Äußersten misstrauisch zu sein, entschließt sie sich zur Reise dorthin. Beim Eintreffen wird ihr der Pass weggenommen. Sie ist jetzt "Geisel meines eigenen Landes".

In einem dokumentarischen Buch erzählt Gulbahar Haitiwaji ihre erschütternde Geschichte. Diese Frau kommt in Untersuchungshaft, wird für Wochen an Füßen und ...