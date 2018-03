Albig, Hennings und Hartmann: Die SN-Buchtipps

Die Büchertipps der Woche von Anton Thuswaldner.

Jörg-Uwe Albig: Eine Liebe in der Steppe. Novelle. Geb., 175 S. Klett-Cotta, Köln.

Dass die Welt gewöhnlich und banal sei, dass wir in einer Zeit leben, die aller Geheimnisse beraubt ist, will dem Berliner Schriftsteller Jörg-Uwe Albig überhaupt nicht einleuchten. Er findet das Ungeheure mitten in unserem Alltag, weil er denkt, dass in jedem von uns ein Rätsel steckt, das nicht zur Gänze gelöst werden kann. Gregor Stenitz geht seinem Beruf als Paläontologe nach und kennt sich mit der Geologie aus. Das macht uns Albig von Anfang an klar, wenn er Stenitz einen Gehweg entlanggehen lässt, und ständig fallen ihm tektonische Verschiebungen auf. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Oberfläche nur einen matten Widerschein abgibt der starken inneren Kräfte der Erde. Mit Stenitz verhält es sich nicht anders. Er hat seine Rolle gefunden in der Gesellschaft, doch tief in ihm lodert ein Kessel aus Leidenschaften, nicht immer leicht erklärbar, was mit ihm los ist. Bei seinen Streifzügen stößt er auf eine kleine Kapelle und verliebt sich umgehend in sie. Die Liebe, auch so ein Faktor, über den nachzudenken man an kein Ende kommt. Bei Albig geschieht das auf recht witzige Weise.