Alex Beer gewinnt zum zweiten Mal den Leo-Perutz-Preis

Die 1977 in Bregenz geborene und in Wien lebende Autorin Alex Beer hat bei der zehnten Verleihung des Leo-Perutz-Preises für Wiener Kriminalliteratur das Double geschafft. Nach 2017 (für "Der zweite Reiter") gewann sie gestern, Dienstag, in der Wienbibliothek im Rathaus mit ihrem Kriminalroman "Der dunkle Bote" zum zweiten Mal die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung.

