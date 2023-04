Alles Österreich: Auf der Buchmesse verdichtet sich der Trubel zu Lawinen

"Ich bin froh, dabei zu sein", sagt der Nino aus Wien. Mehr erwartet man sich von einem Auftritt bei der Leipziger Buchmesse besser auch gar nicht.

Der Zug fährt nicht nach nirgendwo, sondern zum Messegelände. Im 16er fährt man österreichisch durch Leipzig. "Was für ein schöner Stadtteil", sagt die Ansagerstimme. Es geht vorbei an Vorstadtwohnblöcken. "Wien ist auch schön", sagt die Stimme und: "Das könntet ihr euch anschauen." Österreichischer Sound zwischen dem Sächseln der Straßenbahnpassagiere. Es spricht der Liedermacher Nino aus Wien. "Ick wees nich, Wien?", sagt die Frau, die an der Station "Hornbach Baumarkt" eingestiegen ist. Buchmesse? Nein. Sie fahre nur in die gleiche Richtung, ...