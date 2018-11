"Alles was glänzt": Ein Dorf erlebt seinen Untergang

Marie Gamillscheg rittert mit "Alles was glänzt" um den Österreichischen Debütpreis. Was kann ihr erster Roman?

Sie gilt als eine der großen Hoffnungen der österreichischen Literatur. Marie Gamillscheg wird viel gepriesen, ihr Debütroman "Alles was glänzt" wird euphorisch begrüßt. Geboren 1992 in Graz, ist sie so jung, dass ihr eine erfolgreiche Zukunft gerne zugesprochen wird. Die Begeisterung allein auf die Fähigkeiten der Autorin zurückzuführen wäre unangemessen. Der Literaturbetrieb, hungrig, wie er nun einmal ist, braucht ständig neue Namen.