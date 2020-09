Als Frauen erstmals gegen den Ball traten: Die Zeit des Erwachens

In den 1930er-Jahren gab es in Wien eine Frauen-Fußballliga - etwas, das gar nicht sein durfte.

Schön sonnig war es am 13. Oktober 1935. Weit draußen in der Wiener Peripherie, in Hernals, hatten sich rund um den längst verschwundenen Lehrersportplatz 2600 Menschen versammelt. Und Matthias Sindelar, schon zu Lebzeiten eine Legende, tat das, was er immer tat: Er nahm den Anstoß zu einem Fußballspiel vor. Dann allerdings verzog sich der Papierene und überließ dem D.F.C. Wien und der Austria die Bühne, die war sandig, staubig, kratzig. Keine Spur von saftigem Grün. Doch wen sollte das kümmern? ...