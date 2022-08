Alte Männer und ein Meer

Wieder weit hinaus. Vor 70 Jahren erschien "Der alte Mann und das Meer". 35 Jahre nach der ersten Begegnung hat es unser Autor noch einmal gelesen und bemerkt, wie sich die Sehnsucht nach dem großen Fang ändert.

Die Startauflage betrug 50.000 Exemplare. Fünf Millionen Zeitschriften wurden schnell verkauft. So fing das an mit diesem Buch. Am 1. September 1952 war "The Old Man and the Sea" von Ernest Hemingway erschienen. Gleichzeitig veröffentlicht als Buch und abgedruckt im "Life"-Magazin.

Knapp zur Hälfte dieser bisherigen 70 Lebensjahre erreichte mich das Buch. Das passierte Mitte der 1980er im Englischunterricht. Ich war krank, als die Leseliste zur Auswahl verteilt worden war. Mir blieb nur der Rest. Der Rest waren ...