Altmann, Markus und Diwiak: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!





Peter Simon Altmann: Das Andere

Jakob Waltz ist ein Suchender. Eine innere Leere gilt es zu füllen, was nur in der Entdeckung "des Anderen" gelingen kann. Was aber ist dieses Andere? Es ist jedenfalls nur über eine Schärfung der Sinne und eine intensivierte Wahrnehmung zu haben. "Die Erfahrung des Anderen steht aber nicht in unserer Macht", heißt es in Peter Simon Altmanns jüngstem Roman unter Berufung auf den Philosophen Emmanuel Levinas. Jakob unternimmt ausgedehnte Reisen, ...