Am Rand des Kaukasus blüht die Literatur

Drei Schriftsteller vom Rande Europas werden bekannt. Ihre Erzählungen sind Beispiele dafür, wie sich Georgien lesend bereisen lässt.

Micheil Dschawachischwili fürchtete das Volk und liebte die Menschen. Das war keine gute Voraussetzung, um sich in der Sowjetunion der Stalinzeit durchzusetzen. In der frühen Erzählung "Volksgericht" von 1906/08 hat der georgische Autor Zustände aus der Zeit der "Einigkeit" aufgegriffen, wie die Revolution von 1905 beschönigend genannt wurde. Mit Blick auf die am 10. Oktober beginnende Frankfurter Buchmesse und ihr Gastland Georgien ist diese Erzählung als deutsche Erstausgabe erschienen.