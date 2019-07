Geliebt für Scharfsinn, berühmt für seine Krimis: Der italienische Schriftsteller Camilleri ist tot.

Dem sizilianischen Schriftsteller Andrea Camilleri war nie gleichgültig, was sich in seinem Land ereignete. Das hat er mit dem Sizilianer Leonardo Sciascia gemeinsam, der wie Camilleri spannende Romane nur als Vehikel benutzte, um der Öffentlichkeit deutlich zu machen, was schiefläuft. ...