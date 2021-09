Andrić, Lackner, Lastella: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Ivo Andrić: Insomnia

Der Roman "Die Brücke über die Drina" aus dem Jahr 1945 war das Opus magnum des großen Schriftstellers Ivo Andrić (1892-1975), der in Titos Jugoslawien einflussreiche Positionen im Kulturbetrieb bekleidete. 1961 wurde er mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Nun ist ein Band mit Aufzeichnungen erschienen, die dem von Schlaflosigkeit Geplagten in den Nachtstunden eingefallen sind. Es handelt sich um Miniaturen, die aus den Tiefen der Seele kommen, wenn die Dämonen, die tagsüber in Schach gehalten werden, ...