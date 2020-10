Angriff der Killerwale: Um Orca zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Literatur

Im Atlantik blasen Wale seit ein paar Wochen zu Attacken auf Boote. Eine Rache der Natur? Jedenfalls stets großer Stoff für die Literatur.

"Oh, oh, oh, oh! Du fletschender Wal, bald wird's genug zu schlucken geben!", rufen die Matrosen. Und dann schlägt Moby Dick, der Wal, los gegen Kapitän Ahab und die von ihm befehligte Mannschaft auf der "Pequod". Das Riesentier tut es offenbar bewusst, wütend auf irgendetwas oder irgendwen. Und dieser Moby Dick kann einem schon einfallen, wenn man hört, dass es im Atlantik gerade echte Walangriffe gibt.

"Orchestriert", sagt der Kapitän. So sei der Angriff abgelaufen am Kap Trafalgar ...