Anna Felnhofer gewinnt Literaturpreis: Was zwischen Therapeutin und Klient läuft

Die Wiener Psychologin Anna Felnhofer gewinnt mit ihrem Debütroman "Schnittbild" den Franz-Tumler-Literaturpreis in Südtirol.

"Er geht über eine Straße, die er kennt, aber er sieht alles zum ersten Mal." Was man in Anna Felnhofers Debütroman liest, steht auch auf der Fensterscheibe vom Schwarzen Adler, der Pizzeria in der Südtiroler Gemeinde Laas, geschrieben. Unweit davon, am Dorfplatz, saß, rauchte und beobachtete ihr Schriftstellerkollege Franz Tumler. "Und am Abend bis zwölf, ein Uhr hörte man dann die Schreibmaschine klappern vom Gasthausfenster runter", schildert Wilfried Stimpfl, ein Urgestein aus Laas.

Tumler ist nun schon seit ...