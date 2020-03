Astrid-Lindgren-Preis geht an Südkoreanerin Baek Heena

Der renommierte Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis geht in diesem Jahr an die südkoreanische Kinderbuch-Illustratorin Baek Heena. Sie erhalte den Preis für ihr außerordentliches Gefühl für Materialien, Gesichtsausdrücke und Gestik, mit denen sie Geschichten über die Einsamkeit, Begegnungen und Gemeinschaft von Kindern in Szene setze, teilte die zuständige Preisjury am Dienstag in Stockholm mit.

SN/APA (AFP/TT/Archiv)/FREDRIK SAND Die Jury gab die heurige Preisträgerin am Dienstag bekannt