Auf Reisen mit Stefan Zweig - auch im bezaubernden Russland

Stefan Zweig war ruhelos und also einer, dessen Schreiben ohne seine vielen Reisen nicht denkbar ist.

"Welche Reise innerhalb unserer näheren Welt wäre heute auch nur annähernd so interessant, bezaubernd, belehrend und aufregend als jene nach Russland." Nun, das Attribut "bezaubernd" müsste man aus gegebenem Anlass streichen. Sonst aber kann man stehen lassen, was Stefan Zweig schreibt. Spurensuche in Russland lohnt sich zu jeder Zeit, wie jede Spurensuche jenseits des Gewohnten sich lohnt.

Zweig war 1928 dort unterwegs. Anlass war der 125. Geburtstag Leo Tolstois. Doch es ging ihm auch darum, eine kulturelle, soziologische ...