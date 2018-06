Auf zum Kampf, bevor der Rubel rollt

Fußball ist eine riesige Geldmaschine und Fans zahlen trotz Korruption und Ausbeutung gern mit. Alle? Nein! Ein Germanist und ein Schriftsteller, beide Fußballfans, leisten Widerstand - in Worten und vor dem TV-Gerät.

Am Ende rufen Germanist Klaus Zeyringer und Schriftsteller Ilija Trojanow zum Kampf auf. Sie verfassten ein "Manifest wider die Sportdiktatur". Beide sind große Fußballfans. Vor zwei Jahren schauten sie in Salzburg gemeinsam für eine Reportage in den SN das EM-Spiel Österreich gegen Island. Heuer bei der WM in Russland schauen die beiden nicht.

Kein Spiel! "Wir sind keine Quotenbringer, keine dummen Schafe, keine dumpfen Konsumenten", sagen die beiden.

Haben der Germanist und der Schriftsteller recht? Lässt sich als aufrechter Fan, der gleichzeitig aufrechter, wacher Bürger ist, ein weitblickender Mensch, jemand also, der für Menschenrecht eintritt und Korruption ins Abseits stellen will, da noch zuschauen? Ist Fußball noch ein Kulturgut oder bloß noch eine Kommerzmaschine?

"Das Publikum, besser der Konsument, hat sich scheinbar an vieles gewöhnt", heißt es, ein paar Seiten bevor Trojanow und Zeyringer ihr Manifest formulieren, in dem Buch "Das wunde Leder". Klaus Zeyringer hat es mit dem Literaturkritiker Stefan Gmünder, Schweizer und in den vergangenen Jahren fast so etwas wie ein Fan seiner Nationalmannschaft geworden, verfasst. Ihre Leidenschaft für das Spiel - Zeyringer kickte einst auch selbst - macht die beiden aber nicht blind für das Geschäft, das das Spielfeld besetzt hat, angeführt von der Fifa, willentlich in Kauf genommen von Politikern und massiv unterstützt von Sponsoren. In "Das wunde Leder" verdichten die beiden Informationen, die in den vergangenen Jahren über das Zusammenspiel aus Fußball und Weltmacht zutage gekommen sind.

Vor vier Jahren hat Zeyringer schon eine Kulturgeschichte des Fußballs vorgelegt. Danach hat er sich aus kulturwissenschaftlicher Sicht der Olympischen Sommer- und Winterspiele angenommen. Doch der Fußball, und also dessen Überorganisation, die Fifa, übertreffen beim Geschäftemachen die Olympianer locker. Vor dem Gesetz ist die Fifa, in deren schmutzigen Händen der internationale Spitzenfußball liegt, ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in der Schweiz. Aber sie gleiche, schreiben Zeyringer und Gmünder, "weit eher der Cosa Nostra als dem Roten Kreuz". Da entstand ab den 1970er-Jahren ein enges Geflecht aus Abhängigkeiten und Vetternwirtschaft, das sich längst über staatliche Grenzen oder Regeln erhoben hat.

"Wie die multinationalen, hoch profitablen Unternehmen Apple, Starbucks, Amazon oder Facebook gern steuervermeidend agieren, bewegt sich auch der Spitzenfußball in einer Parallelwelt mit ganz eigener Vorstellung von Recht, Anstand und Ethik." Und wo die Ethik des eigenen Handelns überprüft werden soll, da setzt die Fifa selbst eine Ethikkommission ein - und entlässt deren Mitglieder nach Lust und Laune.

Wie die Fifa über die Politik bestimmt, lässt sich etwa damit beweisen, dass Russland und alle anderen Staaten, in denen zuletzt Großereignisse stattgefunden haben, teilweise ihre eigenstaatlichen Hoheiten aufgeben, damit die Fifa zufrieden ist und kommen mag. In und um die Stadien etwa gilt Fifa-Recht. Da gibt es keine Steuern. In geheimen Verträgen werden im Vorfeld der Ereignisse für den Bau der Stadien auch Arbeitsgesetze außer Kraft gesetzt. "In dieser weitgehend unregulierten Branche auf der Hinterbühne des Fußballgeschäftes wird wie überall, wo wirklich viel Geld im Spiel ist, über Zahlen ungern geredet."

Warum sich Politiker das gefallen lassen? "Es geht ihnen um einen Imagetransfer", sagt Zeyringer. Bei der WM in Brasilien ging das schief - die Staatschefs Lula da Silva und Dilma Rousseff stürzten über ein System aus Korruption, das auch die WM ins Land brachte. Wladimir Putin könne in den nächsten Wochen aber "mit den Politikern der Welt auf der Tribüne sitzen und nach innen zeigen, wie sehr er von der Welt akzeptiert wird". Außerdem, erklärt Korruptions- und Dopingexperte Thomas Kistner von der Sportredaktion der "Süddeutschen Zeitung", sei Fußball längst "systemrelevant" geworden. "Das heißt, um es in der Banker-Sprache auszudrücken: Fußball ist ,too big to fail'", sagt er. "Wenn der Fußball zusammenbricht, hat die Gesellschaft eine extreme Sinn- und Unterhaltungslücke zu stopfen. Dann muss eine Riesenidee her, und zwar verdammt schnell, die große Teile der Bevölkerung bei Laune und vor den Bildschirmen hält."

Ilija Trojanow und Klaus Zeyringer ist die Laune für dieses Mal jedenfalls vergangen. "Fußball ist längst kein Nebenschauplatz mehr, er ist Staat im Staate mit dem Selbstverständnis einer geschlossenen Gesellschaft", sagt Zeyringer. Und aus dieser Gesellschaft steigen er und Trojanow aus.



Buch: "Das wunde Leder - Wie Kommerz und Korruption den Fußball kaputt machen" von Stefan Gmünder und Klaus Zeyringer, edition suhrkamp, 128 Seiten, Berlin 2018.