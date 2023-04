Autor Lukas Bärfuss beginnt Trilogie: Wo das Unglück seinen Anfang nimmt

Der Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss blickt in "Die Krume Brot" auf seine entbehrungsreiche Kindheit zurück.

Schon in den ersten acht Worten ist klar, dass es beklemmend wird: "Niemand weiß, wo Adelinas Unglück seinen Anfang nahm", schreibt Lukas Bärfuss in seinem neuen Roman "Die Krume Brot". Es will nicht klappen mit dem Glück, nicht bei Adelinas Großvater Angelo, der seinem Sohn die Liebe entzieht und es nicht schafft, um Verzeihung zu bitten, nicht bei ihrem Vater Mario, der nichts zustande bringt und sich für seine Tochter schämt. So ist es auch bei Adelina selbst.

Adelina wird schwanger. Sie muss sich und die kleine Emma in den 1970er-Jahren in Zürich ohne Ausbildung und Unterstützung durchbringen. "Ich kenne den Geschmack der Zeit und der Armut", sagt Bärfuss im Gespräch. "Die 70er-Jahre waren das Jahrzehnt meiner Kindheit, ich konnte für ,Die Krume Brot' aus dem Vollen schöpfen. Das Kind, das ich war, hat alles erlebt."

Der Schweizer Georg-Büchner-Preisträger von 2019 hat seine entbehrungsreiche Kindheit und eine Zeit als Obdachloser schon öfter thematisiert. Im Roman geht es gnadenlos voran. Immer, wenn ein Lichtblick kommt - eine unverhoffte Liebe, ein Job, ein heiß geliebtes Baby - verhindern Pech, Demütigung oder blöde eigene Fehler den Aufwärtstrend. Das Leben, heißt es im Buch, kannte nur eine Richtung: "hin zur allmählichen Zermürbung". Selbst als wegen bitterer Armut ein geliehener Anzug nach dem erfolglosen Jobinterview zurückgegeben werden soll, geht das daneben, und Bärfuss hält sich in seiner schnörkellosen Schreibweise nicht mit Spielraum für Mitleid auf: "Der Ausstatter, ein freundlicher Mann mit Stirnglatze, hatte ein Einsehen und sagte, er werde eine Ausnahme machen, aber dann entdeckte er auf der Hose einen Fleck, und damit war die Sache erledigt."

Als ihre Tochter verschwindet, glaubt Adelina, bei Revolutionären in Italien Halt zu finden, doch die schicken sie auf eine gefährliche Mission.

Adelina sei eine Heldin, betont Bärfuss. Sie lehne sich gegen ihr eigenes Schicksal auf. Sie mache zwar Fehler. "Aber ich bewundere sie für ihre Ehrlichkeit und für ihren Glauben an die Liebe und an ein Leben in Würde", sagt der Autor, der 2022 einen Teil der Neufassung von Schnitzlers "Reigen" bei den Salzburger Festspielen beitrug.

"Die Krume Brot" ist nun der erste Band einer Trilogie. "Der Verrat der Eltern an den eigenen Kindern, das zwanzigste Jahrhundert aus der Perspektive jener, die keine Geschichte schreiben, die Frage, mit welchen Mitteln ein Mensch sich helfen darf, wie er Macht über sein eigenes Leben erlangt: Das sind die Themen dieser Trilogie", erzählt der Autor.

Buch:Lukas Bärfuss: "Die Krume Brot", 256 Seiten, Rowohlt 2023.