Beim Bachmann-Wettlesen sind spöttische Blicke auf die Provinz, Protokolle der IS-Gräuel, Fantasy und eine euphorische Jury zu erleben.

Als Julia Jost 1982 in Kärnten geboren wurde, war die Zeit des Antiheimatromans, der Österreich zu einem Ort von Finsterlingen, Kryptofaschisten und dumpfen, stets gewaltbereiten Hohlköpfen stilisierte, bereits vorbei. Jost aber hat Feuer gefangen an den Provinzgeschichten, in denen sich ...