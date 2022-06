Bachmann-Preis in Klagenfurt: In die Einzelhaft des eigenen Ichs verjagt

Die Isolation ist das Motiv, das beim Bachmann-Preis die Beiträge eines starken Jahrgangs verbindet.

Ein erstaunlicher Jahrgang. Das Niveau der Texte, die bei den 46. Tagen der deutschsprachigen Literatur vorgetragen werden, ist bestechend. Ungewöhnlich viele sind dabei, über die sich nicht nur ernsthaft diskutieren lässt, sie geben obendrein Auskunft über die mentale und soziale Verfassung unserer Gegenwart.

Ist es den Folgen der Pandemie geschuldet, dass so oft ein Ich aufscheint, das aus einem eingehausten Leben heraus die Welt beobachtet? Es ist zurückgeworfen auf eine in sich versponnene Identität, so wie es im ...