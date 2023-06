47. Tage der deutschsprachigen Literatur: Bei Bachmann-Wettlesen wird zur Halbzeit auch das Mittelmaß zum Ereignis.

Mit ihr ist in Zukunft zu rechnen: Valeria Gordeev las heuer beim Bachmann-Preis in Klagenfurt.

Über manche literarischen Texte lässt sich ernsthaft reden, über andere nicht so gut. Das ist ein Problem der Tage der deutschsprachigen Literatur, die in diesem Jahr zum 47. Mal ausgetragen werden und am Sonntag mit der Verleihung des Ingeborg-Bachmann-Preises ihren ...