Begeisterung für Bücher versetzt Berge

Alba Donati macht ihre Buchhandlung in einem toskanischem Dorf zu einem Anziehungspunkt.

Zweieinhalb Jahrzehnte hat Alba Donati in der Buchbranche gearbeitet. Sie hat sich um viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller gekümmert, ist selbst zur Autorin geworden. Dann nimmt sie Abschied von dieser Karriere in Florenz und bricht in ihr Heimatdorf auf, um dort, in einem 180-Einwohner-Ort mitten in den Bergen der nördlichen Toskana, eine Buchhandlung zu eröffnen. Das klingt nach der Verrücktheit einer Traumtänzerin, wie die Autorin selbst bemerkt.

Die Eröffnung der Buchhandlung ist ein großes Ereignis in dem kleinen Dorf. ...