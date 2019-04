Belgier Bart Moeyaert erhält den Astrid-Lindgren-Preis 2019

Der Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis geht heuer an den Belgier Bart Moeyaert. Die Werke des flämischen Schriftstellers bewiesen, dass Bücher für Kinder und Jugendliche einen selbstverständlichen Platz in der Weltliteratur hätten, erklärte Boel Westin für die Jury am Dienstag in Stockholm. Die verdichtete und musikalische Sprache des 54-Jährigen vibriere nur so vor unterdrückten Gefühlen.

SN/APA (dpa)/Andreas Arnold Moeyaert, aufgenommen am Rande der Frankfurter Buchmesse 2016