Bildung ist mehr als Wissen

Helmut L. Müller und Anton Thuswaldner diskutieren die Wechselwirkung von Wissen und Bildung und betreten dabei Galaxien, die ein Intellektueller noch nie zuvor gesehen hat.

Wir brauchen Bildung.

Die Menge an Informationen und Pseudoinformationen, die die digitale Maschine produziert, überfordert uns längst. Nur Bildung schafft in dieser Datenflut noch Orientierung. Sie hilft uns dabei, Dinge zu unterscheiden. Sie erweitert unseren Horizont. Sie lehrt uns Toleranz.

Vor zwei Jahrzehnten stürzte sich der Hochschullehrer Dietrich Schwanitz in ein tollkühnes Unternehmen. In seinem Buch "Bildung" wollte er auf gut 500 Seiten "alles, was man wissen muss", ausbreiten. Er begann mit einem Streifzug durch ...