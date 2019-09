"Blätterwirbel"-Eröffnung mit Doron Rabinovici in St. Pölten

In St. Pölten geht von 2. Oktober bis 3. November das Literaturfestival "Blätterwirbel" über die Bühne. Die 14. Auflage wird von Doron Rabinovici eröffnet. Als weitere Highlights wurden Autorenporträts von David Schalko am 15. Oktober und von Michael Köhlmeier am 24. Oktober im Landestheater sowie die Lesung von Judith W. Taschler am 18. Oktober in der Stadtbücherei angekündigt.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Doron Rabinovici eröffnet das Literaturfestival