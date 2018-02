Breitenfellner, Baker und Böll - die SN-Buchtipps

SN-Redakteur Anton Thuswaldner hat für Sie die Büchertipps der Woche zusammengestellt.

Olga Flor: Klartraum. Roman. Geb., 282 S. Jung und Jung, Salzburg.

Ach ja, die Liebe. Nie kommt man an ein Ende, beginnt man über sie zu erzählen. Das liegt daran, dass Liebe für jeden Einzelnen, für jedes Paar in jeder Gesellschaft jeweils neu erfahren wird. Und was ist von dem Phänomen heute zu halten? Gibt es überhaupt Platz für etwas, das bei Lichte betrachtet ein höchst unvernünftiges Wesen besitzt, in einer Zeit, die sich nach Kriterien der Nützlichkeit richtet und in der alles seinen Preis - ökonomisch gedacht - hat. Nein, in Zahlen ausdrücken lässt sich nicht, was es einem bringt, wenn er der Liebe Platz verschafft und einem zweiten Menschen Gegenwart in seinem Leben einräumt, der noch dazu über einen eigenen Kopf verfügt, Ansprüche stellt und eine eigene Meinung vertritt. Olga Flor ist eine Autorin aus Österreich, die das Phänomen Liebe entzaubert. Kompliziert ist der Fall von A. und P., zwei Menschen, die einander lieben und jeweils in einer anderen Beziehung leben. Sie trennen sich, nähern einander an, empfinden Glück und Trauer und Wut und Zweifel, eine Geschichte aus unserer Gegenwart.