Brenner stierlt im Mist: Neuer Krimi von Wolf Haas

Neunter Brenner-Krimi erscheint mit dem Ttel "Müll" im März.

Freilich ist alles noch sehr, sehr geheim, aber so viel ist klar: Anfang März schickt Wolf Haas seinen (Anti-)Helden Simon Brenner wieder ins Ungewisse. Obwohl: Ungewiss ist nur, was und wie es passiert ist, dass wieder was passiert ist, erkennen die Männer, die am Mistplatz das Kommando haben, gleich als sie die Teile einer zerstückelten Leiche in den Müllwannen finden. Und weil der Brenner neuerdings einer von den Mistmännern ist, kann die Ermittlung direkt vor Ort beginnen.

"Müll" ...