Briefschreiber muten nur Teilwahrheiten zu

Ein wendiger Intellektueller schreibt "alles was wahr ist" einer drei Jahre älteren Dichterin.

Briefwechsel lösen Rätsel einer Persönlichkeit, um sogleich neue Ungereimtheiten und Fragen aufzuwerfen. Denn jedem Adressaten werden nur Teilwahrheiten zugemutet. Wenn Ingeborg Bachmann an Paul Celan schreibt, öffnet sie sich mehr als gegenüber Hans Magnus Enzensberger, es entsteht sofort Vertrauen, eine vorsichtig gesuchte Nähe kommt zustande. Ihre Beziehung zu Enzensberger ist von anderer Art. Was beide einander zehn Jahre lang geschrieben haben, ist nun publiziert: "schreib alles auf was wahr ist".