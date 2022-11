Brigitta Falkner nahm Trakl-Preis entgegen: Wenn sich eine ihre Regeln selbst erfindet

Freiheit und Ordnung sind bei ihr kein Widerspruch: Brigitta Falkner nahm in Salzburg den Trakl-Preis entgegen.

Ihre Literatur sieht aus wie das Gegenprogramm zu jener Georg Trakls. In den Gedichten Georg Trakls entsteht eine Welt, düster, melancholisch, mehr Abgesang als Gesang, aus Brigitta Falkners Arbeit erwächst eine Sprachwelt. Trakl hat eine feste Vorstellung davon, wie die Welt aussieht, Falkner lässt sich von der Sprache leiten, die ihr stets aufs Neue überraschende Ansichten unserer Wirklichkeit liefert. Am Donnerstag wurde der Wiener Schriftstellerin Brigitta Falkner im Wiener Saal der Stiftung Mozarteum der Georg-Trakl-Preis in Höhe von 10.000 Euro ...