"Buch Wien" verzeichnete neuerlich Rekordbesuch

Die "Buch Wien" hat auch heuer wieder einen Rekordbesuch verzeichnet. Laut einer Aussendung vom Sonntagabend wurden bei der am vergangenen Mittwoch eröffneten und am Sonntag beendeten Buchmesse in der Bundeshauptstadt rund 51.000 Besucher gezählt. Das waren um 2.500 mehr als bei der bisherigen Bestmarke aus dem Vorjahr.

Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels, zeigte sich über diese "ständige Erweiterung", die auch bei der elften Auflage mit rund 380 Ausstellern und 400 Autoren aus 20 Nationen anhielt, "unglaublich erfreut". Programmdirektor Günter Kaindlstorfer ergänzte: "Wenn es nach unseren Erfahrungen auf der Buch Wien geht, muss man sich um die Zukunft des Buches keine Sorgen machen." Quelle: APA