Buchmesse stärkt Exil-Literatur: Sprache in jeder Richtung

Schreibende, die verfolgt fliehen müssen, stehen auch vor dem Verlust der Möglichkeit, mit ihrer Muttersprache Gehör zu finden.

Politisch ist die Frankfurter Buchmesse immer gewesen. Das Branchentreffen wurde stets genutzt, um bedrohten und verfolgten Schriftstellern den Rücken zu stärken. So wurde ein Preis nach dem damals inhaftierten saudischen Blogger Raif Badawi benannt. Bei der heurigen Ausgabe der Messe sind der Krieg in der Ukraine und die Proteste im Iran bei Diskussionen und Veranstaltungen allgegenwärtig. Iranische Frauen nutzen etwa eine Veranstaltung, um mit Plakaten und Rufen nach Freiheit auf die Lage in ihrem Heimatland aufmerksam zu machen. Wie über ...