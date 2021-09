Buchpreis-Shortlist: Zwei Mal Österreich unter den besten Sechs

Monika Helfer und Norbert Gstrein sind heuer im Rennen um den Deutschen Buchpreis. Im Finale stehen drei Männer und drei Frauen.

Fünf Autorinnen und Autoren aus Österreich waren in der Auswahl der Longlist für den Deutschen Buchpreis, zwei haben es in das Finale geschafft: Norbert Gstreins "Der zweite Jakob" und "Vati" von Monika Helfer. Nicht mehr dabei aus österreichischer Sicht sind von der Longlist Franzobels Roman "Die Eroberung Amerikas" und "Mein Lieblingstier heißt Winter", der erste Roman von Bachmann-Preisträger Ferdinand Schmalz und - als große Überraschung bei der Longlist - die zur Gedächtnis-Expedition werdende Vater-Sohn-Wanderung "Zu den Elefanten" des in Wien lebenden Historikers Peter Karoshi.

Neben den drei schafften es auch Christian Kracht ("Eurotrash"), Thomas Kunst ("Zandschower Klinken"), Mithu Sanyal ("Identitti") und Antje Rávik Strubel ("Blaue Frau") in das Finale.



Für den Deutschen Buchpreis haben in diesem Jahr 125 Verlage insgesamt 197 Romane eingereicht. Dazu konnte die Jury weitere Bücher selbst vorschlagen, dass schließlich 230 Titel gesichtet wurden. Damit sei erneut ein Höchstwert erreicht worden, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt mit. Die Entscheidung über die beste Neuerscheinung wird bei der Verleihung am 18. Oktober bekannt gegeben.