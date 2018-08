Buchtipp: Atiq Rahimi - Heimatballade

1962 in Kabul geboren, wuchs Atiq Rahimi vorerst in geordneten Verhältnissen auf. Er war elf Jahre alt, als in Afghanistan ein Staatsstreich stattfand, der seinen Vater als Richter am Obersten Gerichtshof mit einem Schlag zu einer feindlichen Person machte. Er wurde verhaftet, und nach seiner Freilassung floh er mit seinem Sohn nach Indien, wo dieser einen Kulturschock erlebte. Später ging Rahimi nach Frankreich, wo er als Schriftsteller arbeitet. Rasch hat er sich in die erste Reihe französischer Autoren geschrieben, der sein Thema in den politischen Konflikten Afghanistans findet. In seinem neuen Buch wendet er sich seiner eigenen Fluchtgeschichte zu und wie er in Paris zu einer neuen Identität findet, die keiner Selbstaufgabe gleichkommt, weil er seine Wurzeln nicht verleugnet. Er beschäftigt sich intensiv mit der Kultur, die er zurücklassen musste, und greift deren Traditionen auf, wenn er sich die Kalligrafie aneignet und mit Rohrfedern Zeichnungen anfertigt. Ein Buch über das Exil, die Fremde und den Versuch, heimisch zu werden.