Buchtipp: Fritz Schaap - Hotel Istanbul

Das könnte ein Buch sein, das hilft, Vorurteile abzubauen. Fritz Schaap ist Journalist und hat Israel und arabische Länder bereist. Darüber hat er in renommierten Magazinen und Zeitschriften geschrieben. Das sind Beiträge zur Rückkehr zur Vernunft, um über Konflikte, die unsere Gegenwart bestimmen, sachlich, fundiert und mit Argumenten zu sprechen. Dennoch scheint Schaap etwas zu fehlen, wenn er sich in die Rolle des Berichterstatters begibt, und hat deshalb Erzählungen verfasst, in denen der Fantasie mehr Spielraum zukommt. Trotzdem sind sie nicht als reine Erfindungen abzutun, sie verdichten und führen zusammen, was sich an Erfahrungen im Verlauf von Jahren angesammelt hat. Erzählungen sind nur eine andere Form der Gegenwartsbeschreibung, intensiv allemal und nicht vom Zwang beherrscht, objektiv zu bleiben. Menschen rücken in den Mittelpunkt, die in Krisengebieten leben und gezwungen sind, sich mühsam durchzuschlagen, und Europäer, die dort eigene Interessen verfolgen als windige Glücksritter oder selbstlose Verteidiger menschlicher Rechte. Ein Buch, das einen differenzierten Blick auf eine verworrene Wirklichkeit wirft.