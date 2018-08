Buchtipp: John Brockman - Neuigkeiten von morgen

Ein Mal im Jahr stellt John Brockman an führende Wissenschaftler der unterschiedlichsten Disziplinen eine Frage, deren vielfältige Beantwortung etwas über den momentanen Stand des Wissens aussagen soll. "Was halten Sie für die interessanteste (wissenschaftliche) Neuigkeit unserer Zeit? Was macht die Bedeutung dieser Neuigkeit aus?", lautet die aktuelle Umfrage. Der Neurowissenschaftler Christian Keysers sieht ungeheure Möglichkeiten, in Gehirnzellen derart massiv einzugreifen, dass "wir selektiv beliebige Zustände im Gehirn - und damit im Verstand - herbeiführen". Wenn Arnold Schwarzenegger im Film "Total Recall" Erinnerungen an Erlebnisse implantiert wurden, die er nie hatte, ist das heute im Bereich des Möglichen. Beklemmende Vorstellung? Damit kann Dirk Helbing, Computerwissenschaftler aus Zürich, mithalten. Er sieht die Gefahr eines antidemokratischen Trends auf uns zukommen. Die Idee eines "digital ermächtigten, wohlwollenden Diktators" steht im Raum. "Das scheint der Hauptgrund für die gewaltige Sammlung persönlicher Daten zu sein, an der sich Unternehmen und Regierungen gleichermaßen beteiligt haben." Ein Buch, das nicht nur Zukunftsoptimismus verbreitet.