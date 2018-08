Buchtipp: Matthias Politycki - Schrecklich schön und weit und wild

Der Schriftsteller Matthias Politycki widmet einen großen Teil seines Lebens dem Reisen. Das hat früh begonnen, als er als Rucksacktourist ans Mittelmeer trampte, und hat sich zu einer professionellen Leidenschaft entwickelt. Er versteht es, vorzüglich darüber zu schreiben, den Lesern etwas mitzuteilen über die Fremde und was sie mit einem wie ihm anstellt. Ihn interessieren nicht die Trampelpfade, die jeder Tourist, der daheim etwas erzählen will, gesehen haben muss, ihn zieht es auf Abwege, wo sich Geschichten ergeben, die nur einem individuellen Trotzkopf unterkommen. Mit 61 Jahren, da er 97 Länder bereist hat, ist es für ihn an der Zeit, Bilanz zu ziehen und sich zu überlegen, was er eigentlich all die Jahre gemacht hat. Rasch wird er sich der Problematik des Reisens bewusst, wenn ein ganzer Industriezweig davon lebt, Menschen, die kaum vorbereitet sind, in Regionen zu schicken, die sie dann in ihrer Tölpelhaftigkeit durchstöbern. Reisen hat für ihn mit der Lust am Entdecken zu tun. Es geht nicht darum, das, was man erwartet, aufzusuchen, sondern sich auf das Andere einzulassen, das, was mir fremd ist und womöglich auch bleiben wird. Das geht ganz in Ordnung so, denn Individualismus gehört zu einer jeden Region, die sich noch nicht selbst aufgegeben hat.