Buchtipp: Nadja Schlüter - Einer hätte gereicht

Es braucht nicht immer den großen Roman, um mit den komplizierten inneren Wandlungen in einem Menschenleben fertigzuwerden. Literatur muss ja nicht wie die Wissenschaft erklären, wie einer tickt, sie darf sich auf die genaue Beobachtung verlassen und braucht eine unbestechlich klare Sprache. Nadja Schlüter, Jahrgang 1986, lebt in München als Journalistin und legt jetzt ihren ersten Erzählband mit zehn Geschichten vor. Sie untersucht das nicht immer ganz unkomplizierte Verhältnis von Geschwistern und versteht es, Spannung in ihre Texte zu bringen, was ihrem kühnen Erfindungsreichtum zu verdanken ist. Es sind Liebes-, Hass- und Fremdheitsgeschichten, weil sich in dieser Art von Beziehung die ganze Vielfalt abspielt, die emotional unsere Gesellschaft ausmacht. Die Geschichten sind alltagsgesättigt, was sinnvoll ist, weil sich die wahren Dramen der Seele erst vor einem stabilen Hintergrund darstellen lassen. Nadja Schlüter bedient sich einer unaufgeregten, bisweilen spröden Sprache, zeigt Gelassenheit, wo ihre Figuren längst aus dem Rahmen fallen.