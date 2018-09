Buchtipp: Oleg Jurjew - Unbekannte Briefe

Anfang Juli ist Oleg Jurjew überraschend gestorben. So bildet dieser Roman sein Vermächtnis. Er wurde 1959 in Leningrad geboren, 1991 übersiedelte er mit seiner Familie nach Deutschland, wo er den prekären Lebensverhältnissen zu entkommen versuchte. Er schrieb auf Russisch und Deutsch, diesen Roman auf Deutsch. Er veröffentlichte im renommierten Suhrkamp Verlag, ein Außenseiter im Literaturbetrieb blieb er, der skurrile Welten erdachte, dennoch. Gern kümmerte er sich um Literaten, die vergessen zu werden drohten oder denen übel mitgespielt wurde, sodass sie gar nicht erst aufkommen durften. Auch in seinem letzten Roman beschäftigt er sich mit Autoren, die, weil sie politisch aneckten, in Ungnade fielen oder mit ihren eigenen Dämonen nicht fertigwurden. Er plündert die Biografie von Reinhold Michael Lenz, Fjodor Dostojewski und Leonid Dobytschin, Kassiber über die Zeiten hinweg für unsere Gegenwart. Gewiss ist der Roman unordentlich, stellt unaufdringlich unterirdische Verbindungen her und steckt voller Ironie. Ein Buch, das lange anhält.