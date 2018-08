Buchtipp: Oskar Roehler - Selbstverfickung

Oskar Roehler war noch nie jemand, der es einem leicht gemacht hat, nicht als Regisseur, nicht als Drehbuchautor, nicht als Romancier. Liest man seinen neuen Roman, sticht einem seine Menschenliebe am wenigsten ins Auge. Er liefert eine harte Abrechnung mit unserer Gegenwart, in der es dem Durchschnittsbürger genügt, sich dem Konsum hin- und das Denken aufzugeben. Schlimm, dass das sogar in Kulturkreisen der Fall ist, die eigentlich dazu aufgerufen sind, kritisch hinzuschauen, was eigentlich vorgeht in unserer Gesellschaft. Gregor Samsa (Achtung: Kafka!) ist ein Regisseur, den Ende fünfzig ein Erkenntnisschock trifft. Er hat sein Leben vergeudet an Nichtigkeiten, etwas Substanzielles ist ihm nie gelungen, schlimmer: Er hat es nicht einmal versucht. Er hat seiner Bequemlichkeit nachgegeben, und die wollte sich nicht auf die Mühen der analytischen Durchdringung seiner Welt einlassen. Er erkennt sich als Versager, was ihn zu einer wütenden Selbstbezichtigung antreibt. Er überträgt seine vernichtende Anklage auf seine Kumpane, die er allesamt als Nichtsnutze brandmarkt. Ein hartes Buch, das durch Ironie und Häme starke Wirkung erzielt.