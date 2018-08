Buchtipp: R. T. Acron - Ocean City. Im Versteck des Rebellen

Wir befinden uns in einer Zukunft, die uns noch blühen könnte. Ocean City heißt eine Inselstadt, die wie 34 andere auf dem Meer treibt. Die Menschen dort leben auf abgeschlossenem Territorium, sind gut überwacht. Das haben die Jugendlichen Jackson und Crockie zu spüren bekommen, als sie im ersten Band der Serie den Staat auszutricksen versuchten und schnell zu Gejagten wurden. Denn Gnade gibt es in diesem diktatorisch aufgezogenen System für Abweichler keine. Dabei erhebt die Stadt den Anspruch, in einer aus den Fugen geratenen Welt Ordnung und Sicherheit zu bieten. Der genaue Blick zeigt allerdings, dass von Frieden keine Rede sein kann. Die Freunde geraten unter Rebellen, wo ihnen rasch neue Aufgaben zuwachsen. Im zweiten Band begeben sie sich auf die Suche nach dem Rebellenführer, den sie dringend brauchen, damit der Widerstand systematisch vorgeht. Sie sind gezwungen, sich auf das Festland zu begeben, um Kontakte zu knüpfen, die ihnen den Zugang zur gesuchten Person ermöglichen. Dabei treffen sie auf zweifelhafte Charaktere. Die Zeit drängt obendrein, weil sich Ocean City vom Festland allmählich wieder entfernt, und damit droht ihre Mission zu scheitern. Ein Buch, das Zwölfjährige am Lesen hält.