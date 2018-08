Buchtipp: Serhij Zhadan - Internat

Dem Ukrainer Serhij Zhadan, Jahrgang 1974, verdanken wir einige wüste Bücher über den Zustand der Ukraine in unserer Gegenwart, darunter den fulminanten Roman "Die Erfindung des Jazz im Donbass". Gerade ist sein neuer Roman, im Original im vorigen Jahr erschienen, in deutscher Übersetzung herausgekommen. Das ist wieder ein finsteres Buch geworden, von dem man aber schwer lassen kann, so gut und intensiv ist es geschrieben, so zwingend seine Geschichte. Es herrscht Krieg, was sich im Buch in drastischen Szenen bemerkbar macht. Eigentlich handelt es sich um einen unspektakulären Vorgang. Ein junger Mann soll seinen Neffen von der Schule abholen. Das Vorhaben entwickelt sich zu einer erschreckenden Odyssee durch eine verwüstete Stadt, in der Gewalt herrscht und dennoch Kampflinien kaum auszumachen sind. Es handelt sich um ein ausgesprochen gefährliches Unternehmen, in dessen Verlauf Onkel und Neffe mehrmals in Todesnot geraten und es mit verstörten Menschen zu tun bekommen, die der Krieg aus ihrem Normalleben gerissen hat. Dazu kommen Desperados und Glücksritter, gleichzeitig aber bilden sich Oasen der Menschlichkeit.